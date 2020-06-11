اليمن.. تعرف على حجم الأضرار التي خلفها المنخفض المداري في حضرموت وكلفة الإصلاحات

الخميس 11 يونيو 2020

شهدت محافظة حضرموت منخفضا مداريا عنيفا، ألحق أضرار جسيمة بعدد من المديريات الغربية.



وبينت لجنة حصر الأضرار في، أن الأضرار التي خلفتها كارثة السيول في مديريات حجر وبروم ميفع ويبعث وأرياف المكلا يتطلب إجمالي إصلاحها كلفة مالية 7,442,454,375 ريال.

بينما قطاع الطرقات في أرياف المكلا تعرض لأضرار بالغة، يتطلب إجمالي إصلاحه 3,107,000,000 ريال.

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وبخصوص قطاع المياه، قالت لجنة الحصر، إن لأضرار تتطلب إعادة تأهيل مشروع حماية الخط الناقل لمياه ميفع، ومشروع تأهيل الخط المغذي إلى شعب الذيب، ومشروع تأهيل الخط المغذي لمنطقة السيلات، ومشروع استكمال مجاري سفال، ومشروع تأهيل غرف التفتيش، ويتطلب إجمالي إصلاحه 771,000,000 ريال.

أما مشاريع مياه الأرياف بالمديريات، فقد تعرضت أيضاً إلى أضرار، ويتطلب إجمالي إصلاحها نحو 2,117,454,375 ريال.

وتابعت اللجنة أم أعمدة الكهرباء وخطوط الضغط العالي والمنخفض والمحولات والشبكات المتضررة في مديريات حجر وبروم ميفع ويبعث وأرياف المكلا والريدة وقصيعر، يتطلب إجمالي إصلاحها نحو 180,000,000.

وأفادت اللجنة أن المنخفض أدى إلى انهيار ستة منازل كليا، وتضرر نحو 105 منزلاً، وتتطلب عملية بنائها وإصلاحها كلفة تقدّر بـ 492,000,000 ريال، مشيرة أن أضرار قطاع الزراعة، بلغ متطلب إجمالي إصلاحه نحو 1,625,000,000 ريال