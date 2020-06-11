شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس السابق لهيئة الاستثمار المصرية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 توفى محسن عادل الاقتصادي المصري والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار الليلة الماضية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد في إحدى المستشفيات بالقاهرة.

كان عادل ضمن الفريق الاستشاري الرئاسي للتنمية الاقتصادية، وشغل من قبل عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بين عامي 2013 و2017 قبل أن يصبح نائبا لرئيس البورصة عام 2017. Advertisements وتولى رئاسة الهيئة العامة للاستثمار بين عامي 2018-2019. وشملت محطات مسيرته المهنية منصب المستشار المالي لشركات وساطة فى الأوراق المالية، كما كان الراحل كاتب مقالات اقتصادية في بعض الصحف المصرية المتخصصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الرئيس السابق لهيئة الاستثمار المصرية بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.