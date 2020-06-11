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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح حدوده الخارجية أمام المسافرين اعتباراً من 1 يوليو والان مع التفاصيل
الخميس 11 يونيو 2020
أعلن الاتحاد الأوروبي ،عزمه إعادة فتح حدوده الخارجية أمام المسافرين القادمين من دول غير منضوية في التكتل اعتبارا من 1 يوليو المقبل بعد ان شهد وباء فيروس كورونا تراجعاً في عدد ضحاياه في غالبية الدول الأوروبية.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل" أن المفوضية ستوصي الدول الأعضاء بإعادة فتح حدودها الخارجية أمام المسافرين القادمين من منطقة شنغن و بريطانيا والاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يوليو".
واضاف في بيان له" أن بروكسل ستوصي برفع تدريجي وجزئي للحظر".
وبدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المؤقتة التي فرضت على السفر غير الضروري ضمن حدود التكتل.
واتفق وزراء داخلية الدول الـ27 الأعضاء نهاية الأسبوع على تنسيق إعادة فتح الحدود تدريجيا أمام القادمين من خارج منطقة شنغن وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون قالت الأسبوع الماضي "إن الدول لم تتفق جميعها على معايير إعادة فتح الحدود إذ بدت بعضها على عجلة أكثر من غيرها في هذا الصدد".
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