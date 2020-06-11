شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. إصابة 268 سجينا بكورونا وتعافي 225 والان نبدء بالتفاصيل

قالت الإدراة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية عن إصابة 268 نزيلا بفيروس كورونا المستجد في السجن المركزي و تعافي 225 حالة، وباقي الحالات بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء. وأجرت الفرق الرقابية والصحية الكشوفات والمسحات الطبية للتأكد من خلو جميع النزلاء من كورونا. وأكدت الإدارة تطبيقها للإجراءات الاحترازية والفحوصات الدورية انطلاقا من حرصها على ضمان صحة النزلاء.

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