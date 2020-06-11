شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. إصابة 268 سجينا بكورونا وتعافي 225 والان نبدء بالتفاصيل
وأجرت الفرق الرقابية والصحية الكشوفات والمسحات الطبية للتأكد من خلو جميع النزلاء من كورونا.
وأكدت الإدارة تطبيقها للإجراءات الاحترازية والفحوصات الدورية انطلاقا من حرصها على ضمان صحة النزلاء.
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