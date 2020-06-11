شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة دولية تطالب قطر و"الفيفا" بسداد مستحقات عمال بناء "استاد البيت" والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المنظمة أن العمال عملوا لأشهر في بناء الاستاد ولكن دون تقاضي أجورهم، ودعت قطر إلى التدخل لسداد كامل مستحقات العمال.
كما دعت اتحاد كرة القدم (الفيفا) بأخذ حقوق العمال الأجانب في قطر على محمل الجدّ والتدخل العاجل لضمان حصول العمال على مستحقاتهم.
ويذكر أنه في يناير 2020، بعد أن سئم العمال من وعود الشركة المتكررة، قدم بعضهم شكاوى إلى محاكم العمل في قطر.
وقال العديد من الموظفين إنهم مُنعوا من القدوم إلى العمل، انتقاماً على ما يبدو بسبب اللجوء إلى المحاكم، أو رفضهم إنهاء عقودهم مبكراً.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة دولية تطالب قطر و"الفيفا" بسداد مستحقات عمال بناء "استاد البيت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.