شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة دولية تطالب قطر و"الفيفا" بسداد مستحقات عمال بناء "استاد البيت" والان نبدء بالتفاصيل

طالبت منظمة دولية، قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، بسداد مستحقات العمال الذين عملوا لشهور في بناء استاد البيت في إطار الاستعدادات لاستضافة مباريات في كأس العالم في قطر.

وقالت المنظمة أن العمال عملوا لأشهر في بناء الاستاد ولكن دون تقاضي أجورهم، ودعت قطر إلى التدخل لسداد كامل مستحقات العمال.

كما دعت اتحاد كرة القدم (الفيفا) بأخذ حقوق العمال الأجانب في قطر على محمل الجدّ والتدخل العاجل لضمان حصول العمال على مستحقاتهم.

ويذكر أنه في يناير 2020، بعد أن سئم العمال من وعود الشركة المتكررة، قدم بعضهم شكاوى إلى محاكم العمل في قطر.

وقال العديد من الموظفين إنهم مُنعوا من القدوم إلى العمل، انتقاماً على ما يبدو بسبب اللجوء إلى المحاكم، أو رفضهم إنهاء عقودهم مبكراً.