شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 21 عاما لنرويجي أطلق النار على مسجد في أوسلو والان نبدء بالتفاصيل
وقالت محكمة اسكير اند بايروم الجزئية إنه تم إدانة فيليب مانشاوس /22 عاما/ بتهمة قتل اخته غير الشقيقة المتبناه قبل إطلاق النار على المسجد في 10 أغسطس الماضي.
وجاء الحكم متوافقا مع ما طلبه الادعاء، في حين قال محامي مانشاوس إنه يجب تبرئته لأنه توجد شكوك حول مسؤوليته عن الحادث.
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