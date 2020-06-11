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السجن 21 عاما لنرويجي أطلق النار على مسجد في أوسلو 

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قضت محكمة نرويجية اليوم الخميس بإدانة مواطن نرويجي بتهمة إطلاق النار على مسجد بالقرب من أوسلو العام الماضي كما أمرت باحتجازه 21 عاما " احتجازا وقائيا"، حيث قالت المحكمة إنه يجب أن يبقى رهن الاحتجاز لمدة 14 عاما على الأقل.

وقالت محكمة اسكير اند بايروم الجزئية إنه تم إدانة فيليب مانشاوس /22 عاما/ بتهمة قتل اخته غير الشقيقة المتبناه قبل إطلاق النار على المسجد في 10 أغسطس الماضي.

وجاء الحكم متوافقا مع ما طلبه الادعاء، في حين قال محامي مانشاوس إنه يجب تبرئته لأنه توجد شكوك حول مسؤوليته عن الحادث.

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