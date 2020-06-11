شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا العالم": أكثر من 7 ملايين إصابة و416 ألف وفاة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى سبعة ملايين و360 ألفا و906 حالات في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة 0417 اليوم الخميس، بحسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تي.سي"، طبقا للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للانباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن الفيروس أدى إلى وفاة 416 ألف و201 شخص في مختلف أنحاء العالم.