شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 20 شخصاً على الأقل في فيضانات بالصين والان نبدء بالتفاصيل

لقي عشرون شخصاً على الأقل مصرعهم في فيضانات وحوادث انزلاق للتربة في منطقة سياحية في جنوب الصين بعد أمطار غزيرة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة اليوم أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في جنوب البلاد منذ مطلع الشهر الجاري تسببت بتدمير أكثر من 1300 مسكن ودفعت 230 ألف شخص على الأقل إلى النزوح.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن وزارة الحالات الطارئة أن ستة أشخاص لقوا حتفهم وفقد شخص واحد في منطقة غوانغتشي.

واجتاحت المياه شوارع مدينة يانغشو الواقعة في وسط تلال، ما يشكل ضربة قاسية لهذه المنطقة السياحية التي تعاني أصلا من توقف الرحلات بسبب وباء كوفيد-19.

وغمرت المياه أكثر من ألف فندق ومنزل ونحو ثلاثين موقعاً سياحياً. وتم إجلاء السكان والزوار بمراكب.