شكرا لقرائتكم خبر عن قذيفة هاون تقتل وتصيب 4 من الجيش العراقي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم مصرع وإصابة أربعة من عناصر الجيش العراقي بسقوط قذيفة هاون على عجلة عسكرية جنوب مدينة كركوك. وأفادت الخلية في بيان صحفي بأن الحادث أسفر عن مقتل أحد المقاتلين وجرح ثلاثة آخرين على إثر سقوط قذيفة الهاون على عجلة عسكرية نوع "همر" ضمن قاطع الفوج الأول في اللواء 45 في قرية العطشانة التابعة لقضاء داقوق جنوب كركوك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قذيفة هاون تقتل وتصيب 4 من الجيش العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.