القانونية النيابية تدافع عن تعيينات مفوضية الانتخابات وتنتقد المعترضين

وقال النائب محمد الغزي في حديث لـ الخليج 365، إن "المفوضية الجديدة اتبعت معيارا ثابتا لكل المحافظات العراقية"، مبينا أنها "وضعت شروطا للتعيينات بحسب الشهادة وسنين الخدمة والخبرة والكفاءة".

وأضاف أن "باب الترشيح فتح لمن يرغب بالترشح للمناصب والوظائف المعلنة داخل المفوضية بكل محافظة، وليس من خلال اصدار اوامر بالتعيين المباشر كما حصل بالفترات السابقة"، مؤكدا أن "اجراءات المفوضية كانت صحيحة من الناحية القانونية بشكل كامل".



وأوضح الغزي، ان "بعض الاعتراضات التي حصلت من هنا وهناك على اجراءات المفوضية في التعيينات، كونها لم تتعود على ان تكون المفوضية مستقلة فعليا، على اعتبار ان المفوضية السابقة كانت خاضعة للمحاصصة خصوصا على مستوى الموظفين العاديين"، مشددا على ان "قرارات المفوضية اغاضت بعض الجهات ما جعلها تتهمها بعدم الاستقلالية".

وتشكك قوى سياسية في معيار التعيينات التي اعلنتها مفضوية الانتخابات في هيكلها الإداري، وذلك بعد نحو ستة أشهر على إقرار البرلمان قانون المفوضية.

