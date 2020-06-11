القانونية النيابية تدافع عن تعيينات مفوضية الانتخابات وتنتقد المعترضين

اعتبر نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس، ان الاجراءات التي اتبعتها مفوضية الانتخابات في التعيينات على مكاتبها بالمحافظات كانت "صحيحة قانونيا بشكل كامل"، مشيرا الى ان تلك الاجراءات والقرارات من المفوضية "اغاضت" بعض الجهات ممن لم تتعود على "الاستقلالية".
وأضاف أن "باب الترشيح فتح لمن يرغب بالترشح للمناصب والوظائف المعلنة داخل المفوضية بكل محافظة، وليس من خلال اصدار اوامر بالتعيين المباشر كما حصل بالفترات السابقة"، مؤكدا أن "اجراءات المفوضية كانت صحيحة من الناحية القانونية بشكل كامل".
وأوضح الغزي، ان "بعض الاعتراضات التي حصلت من هنا وهناك على اجراءات المفوضية في التعيينات، كونها لم تتعود على ان تكون المفوضية مستقلة فعليا، على اعتبار ان المفوضية السابقة كانت خاضعة للمحاصصة خصوصا على مستوى الموظفين العاديين"، مشددا على ان "قرارات المفوضية اغاضت بعض الجهات ما جعلها تتهمها بعدم الاستقلالية".
وتشكك قوى سياسية في معيار التعيينات التي اعلنتها مفضوية الانتخابات في هيكلها الإداري، وذلك بعد نحو ستة أشهر على إقرار البرلمان قانون المفوضية.
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