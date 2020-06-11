لا تغيير على تصنيف 'فيفا' الجديد.. العراق في المركز الـ70

واحتل المنتخب الوطني المركز الـ70 برصيد 1344 نقطة وهو ذات المركز الذي احتله في التصنيف السابق والذي صدر 9 نيسان الماضي.

وجاء منتخب اسود الرافدين في المركز السابع على مستوى منتخبات آسيا بعد منتخبات: اليابان، ايران، كوريا الجنوبية، استراليا، قطر، السعودية.



واحتل العراق المركز السابع ايضاً على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من: تونس، الجزائر، المغرب، مصر، قطر، السعودية.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة ترتيب "فيفا" برصيد 1765 نقطة، ثم فرنسا برصيد 1733 نقطة ثم البرازيل برصيد 1712 نقطة فيما حلت إنكلترا بالمركز الرابع برصيد 1661.

