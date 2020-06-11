بالفيديو: مختصون ينذرون بحلول كارثة في حال استمرار تصاعد اصابات كورونا

تسجيل اكثر من اربعين حالة اصابة بكورونا في كربلاء منها عدة اصابات في كوادر صحية ، فيما يرى مختصون ان استمرار تسجيل الاصابات ينذر بكارثة صحية
وفي ظل هذه المعاناة التي تعيشها الكوادر الطبية في المحافظة الا ان سيناريو الاعتداءات عليهم لم يتوقف اذ اقدم مراجعون على تحطيم جهاز المفراس الوحيد في مستشفى الهندية بعد وفاة شخصين من عائلتهم بوباء كورونا.
في خط الاول يواصل الجيش الابيض جهوده ليلا ونهارا لمكافحة كورونا رغم الصعوبات التي تواجهه جراء نقص المعدات الصحية والادوية وغيرها من المستلزمات وسط دعوات للالتزام بالتعليمات الوقائية وعدم اهدار جهود.
تشاهدون التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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