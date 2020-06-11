بالفيديو: مختصون ينذرون بحلول كارثة في حال استمرار تصاعد اصابات كورونا

ارتفاع في عدد الاصابات بفيروس " كورونا "، في كربلاء المقدسة لاسيما الكوادر الصحية وهو ما ينذر بخروج الوضع عن السيطرة في حال استمرار هذا الارتفاع الذي تجاوز الاربعين حالة.

وفي ظل هذه المعاناة التي تعيشها الكوادر الطبية في المحافظة الا ان سيناريو الاعتداءات عليهم لم يتوقف اذ اقدم مراجعون على تحطيم جهاز المفراس الوحيد في مستشفى الهندية بعد وفاة شخصين من عائلتهم بوباء كورونا.



في خط الاول يواصل الجيش الابيض جهوده ليلا ونهارا لمكافحة كورونا رغم الصعوبات التي تواجهه جراء نقص المعدات الصحية والادوية وغيرها من المستلزمات وسط دعوات للالتزام بالتعليمات الوقائية وعدم اهدار جهود.