منع البناء على ارض زراعية جنوب بغداد

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن منعها البناء على ارض زراعية جنوب العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات بلدية الدورة وبدعم دائرة الحراسات والامن ومتابعة مكتب امين بغداد منعت اشخاصا حاولوا البناء على ارض زراعية وتحويلها الى سكنية خلافاً لجنس الارض ضمن منطقة الدورة خلف كلية الفارابي الجامعة".

واضافت انه "تم حجز الآليات الخاصة بهم وبالتنسيق مع القوات الامنية".