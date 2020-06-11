نشرت الفنانة اليسا على حسابها الرسمي في موقع فيسبوك، فيديو قصير من أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"، وأرفقتها بالتعليق التالي: "لما بنتجمع في مناسبة سعيدة بنغني".
وتقول كلمات الاغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة، لما بندخل قصة حب جديدة، لما بنتجمع في مناسبة سعيدة... بنغني."
وتكمل الاغنية: "لما نطير من الفرحة لعالم تانى، لما تضيق الدنيا علينا ونعانى، لما بنفصل من الدنيا دي ثوانى... بنغنى."
وتضيف: "هنعيش لسه ياما ونشوف... هنعيش تحت أى ظروف... هنعيش لسة ياما ونشوف... هنعيش يلا بينا نعيش..."
وأثار هذا الفيديو بكلماته المعبرة والتي تتحدث عن لسان كل الناس في ظل الاوضاع الراهنة التي يمر بها العالم بأكمله، اعجاب الكثير من متابعي اليسا على فيسبوك. وقد حقق أكثر من 16 ألف نسبة تفاعل على حسابها هذا.
وتعتبر الاغنية كمحفز للناس على انه رغم كل الظروف التي نعيشها، وكل الصعاب والانشغالات... سنغني، وتبقى الفرحة في قلوبنا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: اليسا تغني في مناسبة سعيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.