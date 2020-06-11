إثيوبيا: ملتزمون بحوار حقيقي بشأن قواعد ملء سد النهضة

أكدت إثيوبيا، الخميس، التزامها بإجراء حوار حقيقي حول المبادئ التوجيهية لعملية ملء وتشغيل سد النهضة مع كل من السودان ومصر.

وقالت وزارة المياه والري الإثيوبية، في بيان، اليوم، إن أديس أبابا ملتزمة بإجراء حوار حقيقي حول المبادئ التوجيهية لقواعد الملء والتشغيل السنوي للسد.

ودعت إلى ضرورة "الاحترام الكامل لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث حول سد النهضة (2015)".

وشددت على ألا يتجاوز المراقبين دورهم الرقابي بحسب الاتفاق، وتبادل الخبرات الجيدة عندما تطلب منهم الدول الثلاث.

ولفتت إلى أن وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع 12-13 فبراير 2020 يجب أن تكون أساسا للتفاوض في هذا السياق.

وأوضحت أن النقاش سيستمر يوميًا في الاجتماعات الافتراضية بين الدول الثلاث باستثناء أيام الثلاثاء والجمعة والأحد .

وأكد وزارة المياه الإثيوبية على ضرورة بناء الثقة بين الأطراف الثلاث لإحراز تقدم في المفاوضات.

وقالت إن مصر تشارك في هذه المفاوضات بينما في نفس الوقت تحاول اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية لممارسة ضغوط دبلوماسية خارجية ما يعد مؤشرا على عدم الشفافية وحسن النية في المفاوضات.

وأضافت أن إثيوبيا تدعو الأطراف إلى الانخراط بشكل حقيقي في حوار تفاوضي للتأكد من مخاوفهم المثارة.



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ولم يصدر تعقيب فوري من مصر أو السودان على ما جاء في البيان الإثيوبي.

والأربعاء، طالبت القاهرة، أديس أبابا بإعلان أنها لن تتخذ أي إجراءات أحادية بملء سد النهضة لحين الانتهاء من التفاوض والتوصل لاتفاق.

وقالت مصر إن "من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم".

وأكدت القاهرة على ثوابت الموقف المصري في هذا الشأن والتي تتضمن مطالبة إثيوبيا بالإعلان بأنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بالملء لحين نهو التفاوض والتوصل لاتفاق.



كما شددت على أن "مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية".

البيان أشار أيضا إلى أن "يكون دور المراقبين كمسهلين"، و"أن فترة المفاوضات ستكون من 9-13 يونيو الجاري للتوصل إلى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل".

وكانت الأطراف الثلاثة على مقربة من توقيع اتفاق نهائي لملء وتشغيل سد النهضة عقب سلسلة لقاءات رعتها أمريكا والبنك الدولي، لكن إثيوبيا اعتذرت عن عدم حضور جلسة المحادثات الحاسمة، معللة برغبتها في إجراء مشاورات داخلية.

ثم أعلنت أديس أبابا بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في يوليو/تموز المقبل.

فيما تصر القاهرة على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار، وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015