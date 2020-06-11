شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تعلن شفاء 849 حالة جديدة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الكويت اليوم الخميس أن إجمالي عدد حالات الشفاء من مرض فيروس كورونا في البلاد بلغ 24137 حالة بعد تعافي 849 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



قالت وزارة الصحة الكويتية - في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية " كونا"، إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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