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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران الإمارات تسيّر 4 رحلات عودة إلى القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت طيران الإمارات اليوم الخميس، عن تسيير أربع رحلات عودة إلى القاهرة لمساعدة المصريين العالقين في الخارج على العودة إلى بلادهم.
وقالت الناقلة في بيان، إن الرحلات ستعمل من دبي أيام 14 و18 و19 و20 يونيو الجاري.
وأضافت أنه سوف يسمح بالسفر على هذه الرحلات فقط للمواطنين المصريين، واولئك الذين تنطبق عليهم شروط ومتطلبات دخول مصر.
ويمكن للعملاء مواصلة سفرهم على هذه الرحلات عبر دبي انطلاقاً من شبكة طيران الإمارات التي تغطي 30 وجهة حالياً في منطقة الخليج ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين. والحجز متاح على هذه الرحلات عبر الموقع الشبكي لطيران الإمارات أو عن طريق وكلاء السفر ومكاتب مبيعات طيران الإمارات ومراكز الاتصال.
الصحة والسلامة
وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، لضمان سلامة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.
قيود السفر
وأكدت طيران الإمارات على عملاءها أن القيود التي تفرضها دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها لن تتمكن من قبول المسافرين على رحلاتها إلا إذا كانت تنطبق عليهم شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.
ينبغي على المسافرين من دولة الإمارات الوصول إلى المبنى 3 في مطار دبي الدولي قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات.
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