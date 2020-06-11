شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "لوفتهانزا" تنوي إلغاء 22 ألف وظيفة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت لوفتهانزا شركة الطيران الأوروبية الأولى التي تعاني من أزمة منذ انتشار وباء كوفيد-19، الأربعاء أنها تنوي إلغاء 22 ألف وظيفة في العالم، تمثل 16% من موظفيها.

Advertisements وقالت الشركة "سيكون لدينا عددا أقل بـ 22 ألف وظيفة بدوام كامل في مجموعة لوفتهانزا، نصفها في ألمانيا". وأوضحت أنها تسعى أن تتجنب "قدر الإمكان" عمليات تسريح بدون تعويضات.

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