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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة ثاني مصاب بفيروس كورونا في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
الخليج 365 - المهرة
أكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في المهرة، الدكتور، عوض مبارك سعد، وفاة ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا في المحافظة، أثناء تلقيه العلاج.
وقال الدكتور عوض مبارك إن المتوفي مواطن يمني حامل الجنسية الدنماركية، قادم من محافظة من عدن، أصيب بوباء كورونا المستجد وكان يتلقي العلاج في مركز المعالجة بالتنفس الصناعي منذ دخوله للمستشفى في تاريخ 4 يونيو الجاري، قبل أن تسوء حالته الصحية ويفارق الحياة.
ودعا الدكتور عوض مبارك سعد جميع المواطنين إلى أهمية التقيد بالإجراءات الصادرة عن لجنة الطوارئ بالمحافظة للحد من انتشار الوباء الذي يهدد صحة وسلامة المواطنين .. محذراً من خطورة الوباء وإنتشاره السريع في ظل عدم وجود علاج له إلا بالوقاية واتباع طرق السلامة كالبقاء في المنازل وعدم التنقل وتجنب أماكن التزاحم.
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