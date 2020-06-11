السفير الصيني لدى روسيا: لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا نشأ في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال السفير الصيني لدى روسيا إنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا نشأ في الصين ، وأن الحكومة تمكنت فحسب من اكتشاف الفيروس بشكل أسرع من الدول الأخرى، وفقا للبيان.



ونقل موقع روسيا اليوم عن تشانغ هانهوي قوله خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: "في الواقع ، كان التفشي في الصين. ولكن لا يمكننا القول أن هذا الفيروس التاجي نشأ فيها.. لقد اكتشفناه قبل أن يفعله أي شخص آخر، واتخذنا إجراءات ضده".

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واتهام الغرب للصين مرارا بانعدام الشفافية في الإعلان عن أصول الفيروس التاجي. دفع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو مرارًا وتكرارًا لافتراض نظرية أن الفيروس تم إنشاؤه في مختبر أسلحة بيولوجية في ووهان. ونفت بكين هذا الادعاء.

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على أن بكين "منفتحة" على التعاون الدولي لتحديد مصدر كوفيد 19 ، لكنه قال إن التحقيق يجب أن يكون "خاليا من التدخل السياسي".

في غضون ذلك ، أشادت منظمة الصحة العالمية بالصين "لانفتاحها" على الاستفسارات العلمية التي يشارك فيها خبراء أجانب، حول أصول الفيروس التاجي.