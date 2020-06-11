حريق يلتهم 11 منزلًا دون خسائر بشرية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الخميس، على حرائق اندلعت في 11 منزلًا، دون خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من العميد حسام المصري، مدير إدارة الحماية المدنية بسوهاج، بنشوب حرائق بمراكز المراغة والمنشاة وجرجا وأخميم.

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تبين من التحريات، أن الحريق الأول شب في 6 منازل بقرية الدويرات بمركز المنشاة، والحريق الثاني امسك بحوشين ملحقين بالمنازل بقرية شندويل البلد دائرة مركز المراغة، فيما أمسكت النيران بـ 3 منازل بناحية قرية العيساوية شرق بمركز أخميم، والتهمت ألسنة اللهب منزل بقرية بيت خلاف بمركز جرجا.

وأشارت التحريات إلى أن أسباب الحرائق تنوعت ما بين تطاير شرر من فرن بلدي وماس كهربائي، ولم ينتج عن الحرائق أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في نفوق 22 رأس ماشية وغنم.

ونفى أصحاب المنازل الشبهة الجنائية، وحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.