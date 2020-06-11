"طيران الإمارات" تعلن تسيير 4 رحلات من دبي إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، الخميس، تسيير 4 رحلات من دبي إلى القاهرة خلال الشهر الجاري.

وقالت الشركة في تغريدة عبر تويتر، إن الرحلات الأربع ستنظم أيام 14 و18 و19 و21 يونيو الجاري.

وتهدف الرحلات إلى إعادة المصريين العالقين في الإمارات بعد توقف حركة الطيران في إطار الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المُستجد.