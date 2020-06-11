غدًا.. قطع الكهرباء عن قرى ديرب نجم في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
أعلنت رئاسة مدينة ديرب نجم، بالشرقية، اليوم الخميس، قطع الكهرباء 3 ساعات، غدًا الجمعة، عن كافة المناطق والقرى؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لمحطة محولات كهرباء المدينة.
ومن المُقرر أن تكون فترة الانقطاع من السابعة صباحًا، ولمدة ثلاث ساعات؛ وذلك ضمن إجراءات الصيانة الشهرية لمحطات الكهرباء.
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