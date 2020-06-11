عُمان: إغلاق ولاية الدقم حتى 3 يوليو لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط- (د ب أ):
أعلن وزير الصحة في سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي، الخميس، إغلاق ولاية الدقم ابتداء من بعد غد السبت وحتى 3 يوليو المقبل ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وقال السعيدي ، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لمواجهة كورونا ، إنه تم إضافة ولاية الدقم ضمن المناطق السياحية التي تم إغلاقها.
وكانت وزارة الصحة في سلطنة عمان أعلنت أمس الأربعاء ارتفاع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 84 حالة، والإصابات إلى 18 ألفا و887 حالة.
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