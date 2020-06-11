قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن بلاده لم ترصد ارتفاعاً في مستوى الإصابة بالفيروس التاجي بسبب الاحتجاجات الحاشدة في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مقتل جورج فلويد وفقا لموقع روسيا اليوم.
ورأى بنس أن وضع العدوى بالفيروس التاجي الجديد باق دون تغيير محسوس، وذلك لأن الكثير من الأمريكيين خرجوا للشوارع للتظاهر مرتدين الأقنعة وحاولوا المحافظة على مسافة بينهم.
وقال نائب الرئيس الأمريكي خلال مقابلة تلفزيونية بهذا الشأن: "لا نشهد حتى اللحظة، زيادة في عدد الحالات الجديدة بعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات".
وتابع بنس من جهة ثانية قائلا إن الفيروس ينتشر كذلك بشكل أقل بسبب الطقس الحار السائد الآن في الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مايك بنس: كثيرون من المحتجين نزلوا إلى الشوارع في أقنعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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