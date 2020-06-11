ترامب يتهم إرهابيين محليين بالسيطرة على مدينة سياتل في واشنطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مدينة سياتل بولاية واشنطن باتت تحت سيطرة "إرهابيين محليين"، وحث السلطات المحلية على مكافحة أعمال الشغب وفقا لموقع روسيا اليوم.
وكتب ترامب على صفحته في "تويتر": "لقد استولى الإرهابيون المحليون
وانتقد الرئيس أيضا حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي، وعمدة المدينة جيني دوركان، وحثهما على اتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد أعمالالشغب.
وقال ترامب موجها كلامه لحاكم ولاية واشنطن وعمدة سياتل: "استعيدوا مدينتكم الآن. إذا لم تفعلوا، فسأفعل. هذه ليست لعبة. يجب إيقاف هؤلاء الفوضويين الكرهين، على الفور!".
واجتاحت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب مدن الولايات المتحدة، بعد وفاة رجل من ذوي البشرة السمراء على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس.
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