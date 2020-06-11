الصين.. 11 إصابة جديدة وجميعها لقادمين من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصينتسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية وجميعها لمواطنين قادمين من الخارج وفقا لموقع روسيا اليوم.
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين
وأعلنت اللجنة كذلك عن تسجيل أربع حالات جديدة بلا أعراض، منوهة بأنها لم ترصد أي حالات وفاة جديدة
وبلغ مجموع عدد الإصابات المسجلة في الصين 83057 ، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.
ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.
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