قفزة حادة في نسبة السعوديين المصابين بفيروس كورونا

بلغت نسبة السعوديين المصابين بفيروس كورونا، للمرة الأولى منذ انتشار الوباء في المملكة، 53 % وذلك بعد مضي أكثر من 3 أشھر كانت نسبة المصابين السعودیین بین المقیمین أقل من 15%.
وكشفت مصادر صحیة عن أن ارتفاع نسبة السعوديين بينالمصابين في المملكة یعود إلى عدم الالتزام التام بالتعلیمات والإرشادات الصحیة في تطبیق الاحترازات والاشتراطات الوقائیة.
وقالت المصادر إن مؤشر رصد الحالات، أمس الأربعاء، أكد أن الآلاف من الإصابات كانت بسببتصرفات یمكن تجنبھا، مثل التجمعات والذھاب للأماكن المزدحمة.
وطالبت وزارة الصحة السعودية، بالالتزام التام بلبس الكمامة، وترك مسافة آمنة، وغسل الیدین باستمرار، وتجنب الذھاب للأماكن المزدحمة والعامة والتجمعات الأسریة، التي جعلت من عدد الإصابات حالات تسجل بسبب عدم التقید.
وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة 112288 شخصا، توفي منهم 819، وتعافى 77954 .
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