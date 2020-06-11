ارتفاع حالات الشفاء في الكويت إلى 24137

كشفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) في البلاد إلى 24137 حالة بعد تعافي 849 اصابة خلال ال24 ساعة الماضية. إلى 24137 حالة بعد تعافي 849 اصابة خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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