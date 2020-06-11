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وهذه هي المرة الأولى في نحو 3 أسابيع، التي لم يجر فيها الإبلاغ عن حالات جديدة، واليوم السابع عشر دون انتقال محلي للفيروس.
وكانت جميع الإصابات الحديثة تم اكتشافها في الحجر الصحي، لمواطنين تايلانديين عائدين من مدغشقر وباكستان و الهند.
وقالت بابنرابا يونجتراكول، وهي متحدثة باسم مركز إدارة “كوفيد 19” التابع للحكومة، إن هناك 2987 مريضا تعافوا.
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كانت هذه تفاصيل خبر تايلاند.. لا إصابات أو وفيات بكورونا للمرة الأولى منذ 3 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.