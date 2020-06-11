كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "لو مير": يجب على فرنسا أن تسرع في العودة إلى النشاط التجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الخميس، انه يجب على فرنسا تسريع عودتها التدريجية الى العمل والنشاط التجاري، حيث تخرج البلاد من اجراءات الاغلاق المفروضة لمعالجة ازمة الفيروس التاجي.

وقال لو مير، لتلفزيون ال.سي.ايه "أريد استئناف النشاط الاقتصادي بسرعة أكبر."

من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 11٪ في 2020.

وقد وضعت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون فرنسا تحت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق الصارمة في أوروبا منذ منتصف مارس، وبدأت فقط في رفع القيود في 11 مايو. ومن المقرر أن يخاطب ماكرون الأمة في خطاب متلفز في 14 يونيو.

