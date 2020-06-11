كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 9996 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الخميس، عن تسجيل 9996 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وانتقلت الهند بهذا الشكل إلى المركز الخامس في العالم من حيث عدد الحالات، وسبقت إسبانيا وإيطاليا، بحسب ما أفادت جامعة "جونز هوبكنز".

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وكشفت الصحة الهندية، أن عدد الحالات المسجلة للمصابين بمرض كوفيد-10، بلغ 236657 حالة (الزيادة في يوم واحد أكثر من 9.8 ألف)، وفي يوم الجمعة السابق – 226770 حالة (الزيادة في اليوم أكثر من 9.8 ألف).

وأكدت الصحة الهندية، وجود 120406 أشخاص قيد العلاج في الهند، وإلى أنه تعافى من المرض 119292 شخصا (5220 شخصا خلال اليوم)، وتوفي بسبب الفيروس 6929 شخصا (287 شخصا خلال اليوم).