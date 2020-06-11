كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر توقعات بنمو الطاقة الشمسية الأمريكية الجديدة بنسبة 33٪ في عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر تقرير نُشر اليوم الخميس أن المنشآت الشمسية الأمريكية الجديدة ستزداد بمقدار الثلث هذا العام، حيث يزداد الطلب من المرافق على الطاقة الخالية من الكربون، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

ستقوم صناعة الطاقة الشمسية بتركيب 18 جيجاوات هذا العام، وهو ما يكفي لتشغيل أكثر من 3 ملايين منزل، وفقًا للتقرير الصادر عن جمعية الصناعات الشمسية الأمريكية وشركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي. وهذا أقل بنسبة 9٪ من توقعات المجموعة قبل أن أدى تفشي المرض إلى تأخيرات في البناء، وضعف طلب المستهلكين، وشدد الحصول على التمويل.

وقال التقرير إن الطاقة الشمسية على مستوى المرافق تسير على الطريق الصحيح لعام قياسي، مع 14.4 جيجاوات من القدرة الجديدة المتوقع تثبيتها في عام 2020. وتدعم أهداف الطاقة المتجددة الحكومية والتكلفة المنخفضة للطاقة الشمسية الطلب القوي للقطاع.

ومع ذلك، فإن المخاطر التي تهدد النمو المتوسط والطويل الأجل للقطاع تشمل زيادة تكاليف رأس المال بسبب ضعف الأسواق، وانخفاض الطلب من العملاء التجاريين والصناعيين الذين يعانون من صعوبات مالية، والتأخير في خطط شراء المرافق.

وفي الوقت نفسه، قامت سيا SEIA بتخفيض توقعاتها لتركيب الطاقة الشمسية لمدة خمس سنوات بنحو 3٪ إلى 113 جيجاوات، مشيرة إلى "عدم اليقين الكبير" الناجم عن الوباء.

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شكلت الطاقة الشمسية 40 ٪ من الإضافات الجديدة للقدرات الأمريكية في الربع الأول، قبل الغاز الطبيعي والرياح.

وقد تضرر السوق الأصغر للأنظمة السكنية والتجارية بشدة من الوباء بسبب أوامر البقاء في المنزل التي أبطأت البناء والبيع. وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنخفض التركيبات المنزلية بنسبة 25٪ هذا العام، متعافيا للارتفاع 26٪ العام المقبل.

سوف يستغرق الأمر عدة سنوات قبل أن يصل القطاع إلى مستويات التركيب التي كانت متوقعة قبل تفشي المرض.

وأضاف التقرير أن التركيبات في القطاع غير السكني، والتي تشمل أنظمة الأسطح للشركات، ستنخفض بنسبة 38٪ هذا العام.

