كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لماذا أثارت الاحتجاجات الأمريكية محادثات حول العنصرية في أستراليا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال عطلة نهاية الأسبوع، شارك الآلاف في مسيرات حياة السود مهمة في جميع أنحاء أستراليا. ومع ذلك، لم يكن هؤلاء المتظاهرون يسيرون فقط للتعبير عن غضبهم بسبب سوء معاملة الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة - فهم يريدون إنهاء التمييز المتأصل ضد السكان الأصليين في أستراليا.

تدعم الاعداد قناعتهم بأن أستراليا بحاجة إلى التغيير. في حين أن السكان الأصليين في البلاد يشكلون 3.3٪ فقط من سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة، فإنهم يمثلون أكثر من ربع السجناء. وتشكل نسبة الانتحار بين السكان الأصليين في أستراليا ضعف العدد، ويبلغ متوسط العمر المتوقع لديهم أقل من تسع سنوات تقريبًا، ومعدلات وفيات الرضع أعلى من الأستراليين غير الأصليين.

وقد وجدت دراسة أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية يوم الثلاثاء أن 75 ٪ من الأستراليين لديهم نظرة سلبية عن السكان الأصليين في البلاد.

قال كاتب التقرير سيدهارث شيرودكار: "تقدم هذه الدراسة دليلًا صارخًا على الحاجز القوي غير المرئي الذي يواجهه السكان الأصليون في المجتمع.. لكن البيانات ليست في الواقع عن السكان الأصليين الأستراليين - إنها تتعلق بالبقية منا."

