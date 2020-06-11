عبد القادر أبو شحادة ينسحب من ائتلاف بلدية تل أبيب يافا إثر تجريف مقبرة الإسعاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن عضو بلدية تل أبيب- يافا، عبد القادر أبو شحادة، وقائمة يافا، صباح اليوم الخميس، عن انسحابهم من الائتلاف البلدية في بلدية تل أبيب- يافا، وذلك في أعقاب تجريف مقبرة الإسعاف الإسلامية وعنف الشرطة على المتظاهرين المحتجين ضد نبش أضرحة الموتى وانتهاك حُرمة المقبرة.

وأصدرت قائمة يافا بيانا بعنوان "تاريخنا وإرثنا الحضاري صمّام الأمان لبقائنا وصمودنا في يافا"، أعلنت فيه رسميا انسحابها من الائتلاف البلدي في بلدية تل أبيب- يافا.

وأكدت أنه "نحن في قائمة يافا انتخبنا للمجلس البلدي، قبل عامين، وانضممنا للائتلاف البلدي بهدف المساهمة في تطوير يافا ودعم مجتمعنا العربي الفلسطيني اليافاوي. على مدار سنتين، حاولنا التأثير على سيرورة اتخاذ القرارات العامة والمتعلقة بيافا، نجحنا وأنجزنا بعضها، وفي المقابل رأينا تجاهلا وعدم تخصيص ميزانيات في مجالات عامة أخرى وحارقة يحتاجها المجتمع اليافاوي".

وأشارت قائمة يافا إلى إن "التطورات الأخيرة في قضية مقبرة الإسعاف الإسلامية، وعدم احترام البلدية لاتفاق الائتلاف وتجاهلها لمساعينا ومطالبنا من أجل الوصول لتسوية بخصوص المقبرة والاستماع لنداء ومطالب الشارع اليافاوي، دفعتنا في قائمة يافا لإعلان الانسحاب من الائتلاف البلدي".

وشددت على أنه "لا يوجد أي تبرير لعنف الشرطة الهمجي الذي نفذته في يافا، خلال اليومين الأخيرين، وعرّض حياة المتظاهرين للخطر الحقيقي، بينهم أطفال تلقوا إصابات بالغة جراء عنف الشرطة واعتداءاتها عليهم. وللأسف، فإن هذا العنف نتاج قرار بلدية تل أبيب- يافا المتعنّت بخصوص تنفيذ مشروع البناء على أنقاض مقبرة الإسعاف، وإعطاء الضوء الأخضر للشرطة باستخدام العنف والقوة، والتعامل بقبضة من حديد مع أهالي يافا، والتصرّف بعنجهية ضد المتظاهرين المعترضين على مشروع البناء على قبور الأجداد. وترى قائمة يافا بأنه لا يمكن أبدا أن يمرّ هذا الأمر مرّ الكرام".

Advertisements

وأضافت أن "تاريخ نضالنا اليافاوي يثبت كل مرّة من جديد قوة الإصرار وروح التضحية المتواجدة بين أبنائه من أجل ضمان بقائنا في يافا، والتي يتم محاولة تهويد معالمها يوما بعد يوم، إلى جانب الغلاء المعيشي والإسكاني الذي يعاني منه أهالي المدينة، والذي يضعهم أمام تحديات وقرارات صعبة مثل الهجرة والسكن خارج المدينة".

وقال عضو البلدية عن قائمة يافا، عبد القادر أبو شحادة، إنه "فيما يتعلق بقرار البلدية النهائي، التعنت على بناء مبنى للمشردين فوق المقبرة الإسلامية دون الأخذ بعين الاعتبار محاولاتي كعضو بلدية وممثل أهالي يافا العرب، وعدم قبول إدارة البلدية أي تسوية معقولة ترضي أهالي يافا وإصرارها على مشروع البناء على أرض المقبرة، وعدم أخذها بعين الاعتبار التحذيرات لاندلاع مواجهات ورفض أهالي يافا لهكذا قرار، وأيضا عدم احترام إدارة البلدية لاتفاق الائتلاف الأساسي والهامّ بينها وبين قائمة يافا التي أنوب عنها، والذي يشترط الحفاظ على ما تبقى من موروث حضاري وتاريخي في يافا يضمن بقاءنا نحن وأولادنا في مدينتنا يافا، إلى جانب شروطنا الأخرى التي أنجزنا قسما هاما منها تحصيل ميزانيات ضخمة لتمويل مشاريع لصالح الأحياء العربية، وعليه، وبعد أن قامت إدارة بلدية تل أبيب- يافا بخرق هذا البند الأساسي والهام في اتفاق الائتلاف، فإنني أعلن تقديم استقالتي من الائتلاف البلدي بعد عامين مكللين بالإنجازات رغم الصعوبات والتحديات الجمة".

وأكدت قائمة يافا أن "العمل البلدي غير مجرد أبدا من خطابنا السياسي ووعينا الوطني، والعمل البلدي لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات والميزانيات لمجتمعنا اليافاوي الذي يعاني من خنق وتهميش داخل أحيائه وحاراته، بل نعمل أيضا على الحفاظ على ماضينا في هذه المدينة فهو موروث أجدادنا والحامي الأساسي لبقائنا، نحن وأولادنا في يافا التي نحب ونحميها برمش العين"

وختمت القائمة بدعوة، جميع الشرائح في المدينة وخارجها، إلى "استمرار النضال للحفاظ على مقبرة الإسعاف وجميع المعالم العربية في يافا".