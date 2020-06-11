اليمن.. "الصحة المركزية" بسيئون تكذب ادعاءات مكتب تجارة مارب بشأن أحد مصانع المياه

الخميس 11 يونيو 2020

اظهرت نتائج فحوصات مخبرية قام بها المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بوادي وصحراء حضرموت لعينات من مياة بعض المصانع بوادي حضرموت خلوها من اي تلوث بكتيري فيها.



واكدت مختبرات الصحة العامة بالوادي في تعميم صادر عنها تاكيدها على سلامة وخلو مصانع : مياة صفا سيئون, وطيبة, والجزيرة ,والمدينة من اي تلوث بكتيري وانها مياة شرب صالحة للاستخدام الادمي.

وجاء ذاك الاجراء بعد طلب عاجل تقدم به مكتب التجارة والصناعة بوادي حضرموت ومكتب الاشغال العامة بالوادي والصحراء بضرورة اجراء فحص لعينات من تلك المصانع والمستهلكين.

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وكان قد اصدر مكتب التجارة والصناعة بمحافظة مارب مذكرة في شهر رمضان الفائت تؤكد ان مياة تلك المصانع ملوثة وغير صالحة للشرب والاستهلاك الادمي مضيف ان كل الكميات المتواجدة في الاسواق يجرى مصادرتها واتلافها.

ولاق ادعاء مكتب مارب استهجانا كبيرا بين اوساط المستهلكين وابناء حضرموت خصوصا الذين اعدوه حربا مفتوحة على الجانب التجاري الحضرمي ومحاولة مفضوحة للابتزاز وتشويه تلك المصانع التي اكدت بشهادات مخبرية ان ذاك الادعاء كاذب في مهده.

ويرى مراقبون ان خلف ذاك الادعاء قد تكون محاولة لابتزاز تجار حضرموت وتضيق معاملاتهم التجارية المشهود لها بالاتقان والنزاهة ووضع عراقيل من قبل متنفذين بايجاد ذرائع واهية مثل هذه لاسيما ان المصانع المذكورة مشهود لها بتقديم افضل واجود المياة المعلبة وان انتشارها الواسع في حدود الجمهورية دلالة على ذلك.