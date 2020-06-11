شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تعاود الارتفاع في الصين والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص وافدين من الخارج.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن اللجنة أن هناك أربعة من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية. Advertisements وهناك 129 حالة إصابة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض تحت الملاحظة الطبية. وسجلت الصين 83 ألفا و57 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة.

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