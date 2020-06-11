- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تدعم الجهود العالمية لاحتواء "كورونا" والان مع التفاصيل
الخميس 11 يونيو 2020
أشاد موقع «ريليف-ويب»، في تقرير، بمساهمة الإمارات بأدوات اختبار لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، بقيمة 10ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، مؤكداً أن الدولة تدعم الجهود العالمية لاحتواء انتشار الجائحة، في ضوء ندرة وجود لوازم الاختبار في العديد من البلدان، وفقا للبيان.
وكانت الإمارات أعلنت مساهمتها للمنظمة بما يكفي لفحص نحو 500 ألف شخص، علماً بأن التبرع قد جاء بالتعاون مع «مجموعة 42»، إحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الإمارات، والعملاق الصيني في تسلسل الجينوم BGI (بي جي آي).
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو دبي»: «تتطلب جائحة كوفيد 19 استجابة عالمية حقيقية منسقة بنظام قوي متعدد الأطراف، وتأتي مساهمة دولة الإمارات كجزء من شراكة طويلة الأمد بين بلدنا ومنظمة الصحة العالمية. كما أننا فخورون بقدرتنا على دعم جهود الإغاثة العالمية الجارية من خلال تعزيز قدرة منظمة الصحة العالمية على الحد من انتشار المرض».
وأضافت : «نحن نتفق مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس على الدور الأساسي الذي تلعبه الاختبارات في احتواء الفيروس. كما تعزز الاختبارات الظروف اللازمة للتعافي الاقتصادي عالمياً من خلال المساعدة على تحديد المرضى وضمان تلقيهم الرعاية والسيطرة على مخاطر انتقال العدوى. دولة الإمارات ستواصل دعمها للاستجابة العالمية لكوفيد 19 لأن التضامن والعمل المنسق متعدد الأطراف هما السبيلان الوحيدان لمواجهة تهديد لا حدود له».
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس، أكد أن هذه المساهمة ستعزز وتقوي قدرة الاختبارات وتوافرها في العديد من البلدان.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة الإمارات تدعم الجهود العالمية لاحتواء "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.