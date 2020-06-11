شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تعافي 849 إصابة من كورونا والإجمالي يصل 24137 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) في البلاد 24137 حالة بعد تعافي 849 اصابة خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان اليوم إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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