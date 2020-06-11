ترامب يرفض تغيير أسماء القواعد العسكرية المسماة بأسماء قادة الكونفدرالية

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استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير أسماء القواعد العسكرية المسماة بأسماء قادة الكونفدرالية حتى مع حظر سلسلة ناسكار لسباقات السيارات علم الكونفدرالية من سباقاتها وسعي الديمقراطيين لإزالة تماثيل الأشخاص الذين يمثلون الجنوب المؤيد للعبودية في الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر من الكونجرس.
ومع زيادة وعي الأمريكيين بالقضايا العرقية في أعقاب وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد لدى احتجاز شرطة مدينة منيابوليس له، أيد ترامب إبقاء أسماء عشر قواعد عسكرية من فرجينيا إلى تكساس كما هي بأسماء زعماء الكونفدرالية العسكريين.
وقال مسؤولون في الأيام القليلة الماضية إن البنتاجون، بما في ذلك وزير الدفاع مارك إسبر ووزير الجيش رايان مكارثي، على استعداد لإجراء محادثات تشمل الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إعادة تسمية القواعد الأمريكية المسماة بأسماء قادة الكونفدرالية.
وقال ترامب في سلسلة تغريدات إن القواعد أصبحت جزءا من "التراث الأمريكي العظيم".
وأضاف "الولايات المتحدة الأمريكية دربت أبطالنا ونشرتهم على تلك الأراضي المقدسة وفازوا بحربين عالميتين. ولذلك فإن إدارتي لن تدرس حتى إعادة تسمية تلك المنشآت العسكرية الرائعة والعظيمة...".
وجميع القواعد العسكرية الأمريكية المسماة باسم قادة الكونفدرالية العسكريين مقرها في الولايات الكونفدرالية السابقة. وساعد العديد من تلك الولايات في انتخاب ترامب في 2016، وهو يعول عليها مجددا في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
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