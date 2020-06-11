شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا تعاود الارتفاع في الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص وافدين من الخارج.

Advertisements ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن اللجنة أن هناك أربعة من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية. وهناك 129 حالة إصابة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض تحت الملاحظة الطبية. وسجلت الصين 83 ألفا و57 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة.

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