- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيونغ يانغ لواشنطن: عواقب وخيمة لمن يتدخل في شؤون الكوريتين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليوم الخميس، واتهمتها بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية للكوريتين.
جاء ذلك بعد أن أعربت واشنطن عن خيبة أملها تجاه قرار بيونغ يانغ بقطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.
وقال كون جونغ جون، المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، إنه يتعيّن على الولايات المتحدة الانشغال بشؤونها من دون التدخل في قضايا الكوريتين "إذا كانت تريد تجنب عواقب رهيبة".
وأضاف: "العلاقات بين الشمال والجنوب شأن يخص شعبينا فقط وليس لأحد الحق في التدخل مهما كان".
كانت هذه تفاصيل خبر بيونغ يانغ لواشنطن: عواقب وخيمة لمن يتدخل في شؤون الكوريتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.