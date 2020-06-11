بيونغ يانغ لواشنطن: عواقب وخيمة لمن يتدخل في شؤون الكوريتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليوم الخميس، واتهمتها بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية للكوريتين.



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جاء ذلك بعد أن أعربت واشنطن عن خيبة أملها تجاه قرار بيونغ يانغ بقطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وقال كون جونغ جون، المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، إنه يتعيّن على الولايات المتحدة الانشغال بشؤونها من دون التدخل في قضايا الكوريتين "إذا كانت تريد تجنب عواقب رهيبة".

وأضاف: "العلاقات بين الشمال والجنوب شأن يخص شعبينا فقط وليس لأحد الحق في التدخل مهما كان".