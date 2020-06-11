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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة المصرية تكشف عن نتائج عقار "هيدروكسي كلوروكين" على مصابي كورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت وزير الصحة المصرية، هالة زايد، مساء السبت، نتائج عقار "هيدروكسي كلوروكين" على مصابي كورونا في مصر.
وقالت الوزيرة هالة زايد إن العقار المثير للجدل "هيدروكسي كلوروكين" حقق نتائج هائلة في علاج مصابي كورونا في البلاد.
واوضحت في تصريحات تليفزيونية، أن عقار "هيدروكسي كلوروكين" تم وضعه ضمن بروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا من أول يوم.
وقالت: "وضعناه في العلاج من أول يوم، وكل الحالات التي عولجت به تماثلت للشفاء بشكل كبير، وحقق نتائج في مصر هائلة".
وأضافت: "لما ظهرت بعض الأوراق البحثية تطالب بعدم استخدامه أصرينا على استخدامه لأننا عندنا أدلة وتقارير علمية بحثية تتحدث عن أهميته. والأوراق البحثية التي انتقدته تراجعت وتحدثت عن أهميته".
يذكر أن دراسة طبية عدة أفادت بأن دواء الملاريا الذي روج له الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كعلاج لمرض كوفيد-19 غير فعال في الوقاية من العدوى لدى الأشخاص الذين تعرضوا لفيروس كورونا.
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