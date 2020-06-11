مليونا إصابة بكورونا المستجد في الولايات المتحدة

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واشنطن: بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مليونين في الولايات المتحدة، حسب حصيلة نشرتها الأربعاء جامعة جونز هوبكينز التي تعد مرجعا.

وأدى مرض كوفيد-19 إلى وفاة 112 ألف و900 شخص في هذا البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات بالوباء في العالم. وما زال عدد الإصابات اليومية يتراوح حول عشرين ألفا بينما تواجه البلاد صعوبة في خفض هذه الحصيلة.

وبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في العالم أكثر من 414 ألفا، وعدد الاصابات أكثر من 7,3 ملايين شخص، لكن العلماء يقولون إن كل هذه الأرقام أدنى من الواقع.



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