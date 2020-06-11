عشرات القتلى في هجمات جديدة في نيجيريا

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كانو: قتل 57 شخصاً على الأقلّ في سلسلة هجمات شنّها يوم الثلاثاء "قطّاع طرق" على قرى في شمال غرب نيجيريا، كما أفاد مسؤولون محليون وسكان وكالة فرانس برس الأربعاء.

وأوضح سكّان أنّ نحو 150 رجلاً مسلّحاً هاجموا الثلاثاء على متن دراجات نارية ستّ قرى نائية في ولاية كاتسينا فأطلقوا النار على سكانها ونهبوا متاجرهم وسرقوا مواشيهم وقال مسؤول محلّي طالباً عدم نشر اسمه خوفاً من تعرّضه للانتقام "لقد فقدنا 57 شخصاً في ستّ قرى".

بدوره قال محمد ساليسو وهو من سكان قرية كاديساو، الأكثر تضرّراً من الهجوم، إنّ "قطّاع الطرق"، كما يطلق عليهم السكّان المحليّون، قتلوا 33 من أبناء القرية، مشيراً إلى أنّه نجا من الموت بعدما ترك دراجته النارية واختبأ طوال خمس ساعات هي مدة الهجوم. وأضاف "لقد نهبوا جميع المتاجر وسرقوا 200 رأس من الماشية"، مشيراً إلى أنّه شخصياً خسر سبع بقرات.

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قال أحد سكان قرية مجاورة إنّ المسلّحين هاجموا ملعباً لكرة القدم وأطلقوا النار على شباب كانوا يتابعون مباراة. وقتل المهاجمون 24 شخصاً آخرين في خمس قرى أخرى هي "هاين كابالاوا" و"غاركي" و"ماكيرا" و"كواكويري" و"مايغانغونا" وأصابوا عشرين آخرين بجروح، بحسب سكان. وكان جهاديون قتلوا في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا الثلاثاء 81 شخصاً على الأقلّ

منذ سنوات عدّة، تحوّل شمال-غرب نيجيريا إلى بؤرة لجماعات إجرامية تثير الرعب بين السكان وتشنّ هجمات على المدنيين بهدف سرقة المواشي والمحاصيل، كما إنّها تقوم بعمليات خطف طلباً للفدية.

أدّت أعمال العنف هذه إلى مقتل نحو 8 آلاف شخص منذ 2011 ونزوح نحو 200 ألف آخرين، بحسب تقديرات لمجموعة الأزمات الدولية.

