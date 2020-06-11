بسبب أشغال الممر الارضي.. تعليق لحركة طرام الرباط بمحطتين

أعلنت شركة طرام الرباط سلا، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم تعليق حركة سير الطرام بين محطتي الرباط المدينة وساحة روسيا، ابتداء من غد الخميس إلى غاية 30 يونيو الجاري بسبب الأشغال.

وأوضحت شركة طرامواي الرباط سلا، في بلاغ اليوم الأربعاء، أنها ستقوم، ونظرا لأشغال مشروع إنجاز ممر تحت أرضي على مستوى باب الأحد، بتعليق حركة الطرام على مستوى الخط الثاني بين محطتي الرباط-المدينة وساحة روسيا، وذلك ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو إلى غاية الثلاثاء 30 من الشهر نفسه.

وستمكن هذه الأشغال، يضيف البلاغ، من إنجاز منعطف اتجاه شارع مصر مرورا تحت منصة الطرام، مسجلا أن سير المقطورات سيتوقف، بالتالي، بالنسبة للخط 2 القادم من سلا، على مستوى محطة الرباط-المدينة.

Advertisements

ومن أجل راحة الزبناء، أبرزت الشركة أنه سيتم توفير خدمة جزئية بين محطتي ساحة روسيا ومستشفى مولاي يوسف، مما سيمكنهم من استعمال التذكرة نفسها للتنقل على متن الخط 2، حتى في حالة تغير الطرام بين المحطتين المذكورتين.