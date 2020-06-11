تسهيلات مغربية للطلبة الأجانب.. الطلبة الموريتانيون في الجامعات المغربية سيجرون امتحاناتهم في نواكشوط

فتحت السلطات المغربية، الباب أمام الطلاب الأجانب الذين حالت ظروف الجائحة دون تمكنهم من العودة لراء الامتحانات، من إجرائها من دولهم الأصلية، منها موريتانيا.

وفي ذات السياق، قالت إدارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية، اليوم الأربعاء إن الطلاب الموريتانيين الموجودين في الوطن والمسجلين هذه السنة في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة المغربية، سيجرون امتحانات نهاية السنة في العاصمة الموريتانية نواكشوط

وطالب بلاغ صادر عن إدارة التعليم العالي، الطلاب المعنيين، بتقديم إفادات تسجيلهم إلى مصالح إدارة التعليم العالي خلال أجل أقصاه هذا الأسبوع.

وكانت موريتانيا قد بدأت الأسبوع الماضي في إعادة عالقيها من النغرب، من ضمنهم عشرات الطلاب، فيما كان عدد منهم قد غادر المغرب فبل راءات إغلاق الحدود.

ويعد المغرب، من بين أهم الوجهات الدراسية للطلبة الموريتانيين، بالإضافة إلى كل من تونس والجزائر، ويستقبل المئات منهم.