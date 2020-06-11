اعتقالات في الضفة واعتداءات للمستوطنين في نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات ليلية في بعض المناطق، وذلك في الوقت الذي تواصلت اعتداءات مجموعات المستوطنين على الفلسطينيين في محافظة نابلس.

في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين زكريا شبيطة عبد الحميد شبيطة، وأحمد خالد بدوان، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في بلدة عزون.

بينما في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن زايد اخضيرات على حاجز عسكري جنوب البلدة.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدتي دير أبو ضعيف وقباطية قضاء محافظة جنين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام محاميد، وبكر لافي عليات عقب تفتيش منزليهما في دير أبو ضعيف.

وفي بلدة قباطية، اعتقل الاحتلال الشاب ليث أبو الرب عقب اقتحام منزله وتفتيشه، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في البلدة.

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وفي محافظة القدس، اندلعت مواجهات ليلية بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت حي الشهيد محمد عبيد في بلدة العيسوية.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه المواطنين فيما رد الشبان بالمفرقعات والحجارة والزجاجات الحارقة.

وتتعرض بلدة العيسوية لاقتحامات يومية من قبل الاحتلال بهدف التضييق على المواطنين المقدسيين وتنفيذ حملات اعتقال تطال شبان وأطفال.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون، على مواطن في خربة طانا التابعة لبلدة بيت فوريك شرق نابلس، فيما أحرق مستوطنون مركبة في بلدة زيتا.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن المواطن عدلي حنني، أصيب بكسور ورضوض، إثر اعتداء أربعة مستوطنين عليه في خربة طانا.

وأضاف أن المستوطنين احرقوا مركبة فجر اليوم، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة زيتا جنوب نابلس.