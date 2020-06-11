اعتقال 4 شباب إثر تجدد المواجهات في يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 شباب عرب في يافا إثر تجدد المواجهات بين عدد من السكان والشرطة في شارع (ييفيت) بيافا على خلفية أعمال تجريف مقبرة الإسعاف الإسلامية بالمدينة، الليلة الماضية.
واندلعت المواجهات، مساء أول من أمس الثلاثاء، احتجاجا على مخطط بلدية تل أبيب تجريف المقبرة الإسلامية في المدينة وبناء مأوى للمشردين على أنقاضها.
ونسبت الشرطة للمعتقلين شبهات "الإخلال بالنظام العام في مدينة يافا"، بينها "إشعال النيران في حاويات النفايات وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة".
وكانت الاحتجاجات قد تجددت في يافا، مساء أمس الأربعاء، تنديدا بتجريف مقبرة الإسعاف الإسلامية ونبش قبور الموتى، من قبل بلدية تل أبيب- يافا، وذلك تمهيدا لإقامة مشروعها للإيواء المشردين على أرض المقبرة.
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