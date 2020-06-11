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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكشف حقيقة فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا والان مع التفاصيل
الخميس 11 يونيو 2020
نفى مدير برنامج إدارة المعلومات الصحية ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، بيير نيبيث، الأنباء التي ترددت عن كون أصحاب فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
وأكد نيبيث في مؤتمر صحفي للمنظمة اليوم: " إن الجميع معرضون حالياً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولا نعلم دقة نتائج الدراسات التي تتحدث عن كون أصحاب فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ونحتاج لدراسات أكثر لمعرفة أكثر عن طبيعة فيروس كورونا المستجد".
وكان المؤتمر الصحفي ناقش أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد COVID-19 يشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد علي اسئلة الصحفيين والاعلاميين .
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